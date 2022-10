182 persone - almeno - sono morte a, nella provincia indonesiana di Giava Orientale, a seguito degli scontri scoppiati allo stadio Kanjuruhan al termine del match perso per 3-2 dalla squadra di casa, l'Arema, contro il Persebaya Surabaya.Gli incidenti sono scoppiati perché i tifosi dell’Arema, hanno invaso il campo furiosi per la prima sconfitta dopo 20 anni contro i rivali del Persebaya."Negli scontridue delle quali sono agenti di polizia. Trentaquattro persone sono morte all’interno dello stadio e le altre sono morte in ospedale", ha dichiarato il capo della polizia di Giava Orientale, Nico Afinta. I feriti, secondo i bilanci provvisori, sono oltre 200. Si tratta di uno dei più sanguinosi incidenti mai avvenuti all’interno di un impianto sportivo.