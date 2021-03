Una terribile notizia in casa Lazio e per il calcio in generale. Il centrocampista della Lazio Primavera Daniel Guerini, 19 anni, ha perso la vita in un incidente automobilistico: come riporta Sky Sport, l'impatto tra la sua Smart Four Four nella quale c'erano anche due amici e un Mercedes Classe A guidato da un uomo di 68 anni è stato fatale. Il giocatore era tornato in biancoceleste nell'ultima sessione di mercato dopo aver giocato con Torino, Fiorentina e Spal.