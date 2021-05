"Respect. Vi siamo vicini nel ricordo e nella preghiera. #Heysel". Questo, il tweet del Torino Calcio in memoria della tragedia dell'Heysel, dove 39 tifosi della Juventus persero la vita in quella che doveva essere semplicemente una serata di festa. Per tutti. Il messaggio di vicinanza del club granata è stato ben accolto dalla Juventus, che ha deciso di ricondividerlo con le mani giunte in preghiera. Il ricordo è di tutti: non ha mai avuto un solo colore.