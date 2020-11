Nel corso del processo per i fatti di piazza San Carlo, il Pubblico Ministero Vincenzo Pacileo ha chiesto una condanna di 1 anno e 8 mesi per la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Le accuse mosse dal pm contro la sindaca e altri quattro coimputati sono di disastro, lesioni e omicidio colposo. Il 3 giugno 2017, mentre a Cardiff si svolgeva la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la folla accalcata in piazza San Carlo a Torino per assistere al match da un maxischermo fu scossa da ondate di panico e la calca creatasi ebbe come conseguenza la morte di due donne e il ferimento di 1500 persone.