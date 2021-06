Nella mattinata di oggi, una targa è stata apposta in Piazza San Carlo - salotto della città di Torino - per ricordare la tragedia del 3 giugno 2017 - giorno della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid - che portò alla scomparsa di Erika Pioletti e Marisa Amato. In questa giornata dedicata al ricordo e alla commozione, anche l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio ha voluto scrivere un messaggio, attraverso i suoi canali social: "Non per ricordare la paura.Non per ricordare il terrore.Non per ricordare le urla e i pianti.Non per ricordare tutto ciò che non ha funzionato.Questa targa solo per ricordare a tutti, quanto era bello il sorriso di Erika e Marisa "