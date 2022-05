È arrivata quest'oggi la sentenza della Corte d'Assise di Torino in merito alla tragedia di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando in occasione della finale di Champions League di Cardiff tra Juve e Real Madrid persero la vita due persone (e 1.600 restarono ferite). Le cause del disastro avvenuto nel centro di Torino tra la folla ammassata per seguire il match sul maxischermo, stando a quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, furono "l'assenza di qualsiasi gestione dell'emergenza" e la presenza massiccia di vetri dovuta all'"impressionante numero di bottiglie".

Pronunciate dunque tre condanne e sei assoluzioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, i giudici, ripercorrendo la giurisprudenza in materia di cooperazione colposa, non hanno accolto la tesi della Procura secondo la quale chiunque ebbe parte all'iter amministrativo e organizzativo della serata ebbe "una posizione di garanzia" rispetto alla gestione della sicurezza dell'evento.