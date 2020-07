Come riporta Tgr Rai Piemonte, è stata confermata in appello la condanna a 10 anni per la banda dello spray, ovvero i quattro giovani di origine magrebina che si erano scatenati in furti e rapine dopo aver creato il panico in Piazza San Carlo. Nella tragedia del 3 giugno 2017, giorno della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, ci furono due vittime e 1500 feriti.