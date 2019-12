Tracollo del Napoli che perde anche contro il Parma, alla prima partita di. Il 2-1 per i ducali firmato da Kulusevski e Gervinho ha fatto scatenare i tifosi della Juventus che su Twitter si sono fatti beffe del momento no della squadra partenopea prendendo in giro anche alcune personalità legate a doppio filo al Napoli. Tra questi c'è senza dubbio Enrico Varriale, direttore di Rai Sport che ha commentato così la sconfitta degli azzurri: "​Parte male Gattuso alla guida del Napoli.Squadra poco equilibrata e in difficoltà nell'affrontare una gara subito in salita per l'erroraccio di Koulibaly. Troppi giocatori in crisi psicologica a cominciare da Insigne. Un ottimo Parma sfrutta l'occasione".