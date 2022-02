L'ex Juve Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il tracollo della sua Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan (4-0 il risultato finale). Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Non so cosa non abbia funzionato, eravamo spenti, spero sia stato un calo fisico. Stasera siamo tornati agli antichi difetti. Negli ultimi mesi gli alti e bassi non c'erano stati. A Milano con il Milan si può perdere, ma mi aspettavo una partita diversa in un momento che per noi era positivo [...]. Ogni squadra ha le sue caratteristiche, non si possono clonare i giocatori. Il mio Napoli aveva qualità di palleggio superiori, noi siamo altri e dobbiamo fare del nostro meglio".