di Federico Mariani

In questi tempi, il cellulare di Gonzalo Higuain sarà bollente e non per la calura estiva. Il Pipita è una delle chiavi del mercato della Juventus, un perno sul quale verteranno i movimenti e le speranze dei bianconeri. Del resto, anche l'attaccante argentino dovrà prendere una decisione sul proprio futuro, consapevole del fatto che la Vecchia Signora non ha posto per lui, nemmeno se a gestire le pedine è il maestro Maurizio Sarri. Dunque non resta altro da fare che guardarsi intorno. Magari valutando la chiamata proveniente da Roma.



EFFETTO DOMINO – La Juve spera in un ripensamento del Pipita dopo l'apertura ricevuta dal club giallorosso all'ipotesi di legarsi all'argentino. Per i bianconeri il trasferimento sarebbe importante non solo perché alleggerirebbe il bilancio di 9 milioni, ma anche perché darebbe il via libera ad un altro importantissimo affare: l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista azzurro classe 1999 ha scelto apertamente la Juve. Emblematica la decisione di rifiutare la corte del Tottenham di Mauricio Pochettino, che pure aveva presentato un'offerta allettante alla Roma, con i 20 milioni ed il cartellino di Toby Alderweireld. Ma il ragazzo vuole espressamente i campioni d'Italia. Ed i giallorossi lo accontenterebbero, ma solo se nell'operazione ci sarà Higuain.



ALTERNATIVA – Del resto il Pipita non sembra avere altre grandi chance. Si era diffusa l'ipotesi di un passaggio alla Fiorentina, ma l'argentino si è opposto. Poi si sono diffusi anche alcuni rumors legati ad un futuro in Premier League. Al momento, l'unica certezza è la sua volontà di non separarsi dalla Juventus. Almeno non particolarmente volentieri. La Vecchia Signora e la Roma però hanno fretta di concludere l'operazione. Sono ore calde ed il cellulare del Pipita suonerà parecchie volte.