Come si suol dire: gliel'hanno fatta sudare. Il Villarreal esce alle semifinali di Champions League. Ma dopo Juventus e Bayern Monaco, per un attimo ha provato anche a superare il Liverpool, piazzandosi a inizio ripresa in direzione finalissima. Non è accaduta: la favola è rimasta a metà, senza diventare una splendida realtà.



Tanto è bastato però a scatenare Twitter, le polemiche, i ricordi e soprattutto i rimpianti. "Non erano poi così scarsi, questi spagnoli", scrive una fetta di tifo bianconero. E c'è chi punta il dito contro Allegri, reo di aver gettato alle ortiche la chance qualificazione. "Una partita del genere aumenta i rimpianti", un po' per tutti.



