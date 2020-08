La rivoluzione è già iniziata. L'arrivo di Pirlo è stato il primo passo della nuova Juve, che tra sei giorni inizierà il raduno per dare il via alla nuova stagione. Mercato ma non solo: da una parte Paratici sta lavorando per rinforzare la squadra e dopo gli annunci di Kulusevski e Arthur è pronto a piazzare nuovi colpi, dall'altra i giocatori scalpitano per tornare in campo. Oggi è il primo giorno alla Continassa per Giorgio Chiellini, tornato in anticipo rispetto agli altri per recuperare al cento per cento e mettersi a disposizione di Pirlo. Piano piano al centro d'allenamento si vedranno anche gli altri, compresi Arthur (che dovrebbe arrivare lunedì), e Luca Pellegrini, rientrato dal prestito al Cagliari.



DE LIGT & DYBALA - Chi invece dovrà aspettare ancora un po' prima di tornare in campo è Matthijs de Ligt, che mercoledì scorso si è operato alla spalla e dopo le vacanze in Sardegna con la compagna inizierà la riabilitazione. I tempi di recupero del difensore sono di circa 3 mesi. Al debutto in campionato probabilmente mancherà anche Paulo Dybala, che è alle prese con la lesione muscolare della coscia sinistra rimediata nella gara di Champions contro il Lione. Secondo Tuttosport, la Juve avrebbe mandato un fisioterapista a seguirlo anche a Ibiza, dove l'argentino sta trascorrendo le vacanze.



