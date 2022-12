Il tecnico italiano tra pochi mesi potrebbe essere libero, senza contratto. Non certo se fosse per ilcon un progetto importante ed ambizioso. Economicamente, il club di Londra è disposto a soddisfare le richieste dell'allenatore ma non è detto che questo sia sufficiente. Anche perché il richiamo dell'Italia si fa sentire e forse Conte vorrà anche capire cosa potrebbe succedere ad esempio a Torino, in casa Juve.Si, perché da quanto riporta Tuttosport,L'ex allenatore bianconero è abituato a dare sempre tutto sè stesso sulla panchina, potrebbe decidere di prendersi un anno sabbatico per ricaricare le energie e godersi la famiglia. Nel caso, la destinazione sarebbe la stessa che molti tifosi juventini desiderano per Antonio, ovvero T. Dopo Londra quindi, nel futuro del tecnico ci può essere il capoluogo piemontese, di nuovo. Se da allenatore della Juve o da semplice residente, solo il tempo potrà dirlo.