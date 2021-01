2









Inter-Juventus, il derby d'Italia, in una stagione nella quale la Juve sta facendo fatica a confermarsi al decimo anno dopo nove scudetti consecutivi, mentre l'Inter di Conte dopo tanti anni ha le pressioni addosso di dover provare a giocarsi lo scudetto fino a fine campionato. Un match che infiamma i cuori dei tifosi di entrambe le squadre. Andiamo a fare una prima "ricognizione social" dei post dei tifosi bianconeri in vista della partita: c'è di tutto, dalle prese in giro per il mancato colpo Messi ai ricordi legati ai gol-vittoria di Higuain a San Siro, fino alle considerazioni "interne" su Chiellini e Demiral, senza dimenticare i più classici degli incitamenti da tifosi...