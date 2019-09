Sfida nella sfida tra Portogallo e Serbia, che domani alle 20.45 si affronteranno per le qualificazioni all'Europeo. Da una parte Nikola Milenkovic, dall'altra Cristiano Ronaldo: sarà un antipasto della gara in programma sabato 14 tra Fiorentina e Juventus: "E' difficile non prendere gol quando in campo c'è Cristiano - ha detto Milenkovic come riportato da novosti.rs. - è un fenomeno che ha segnato ovunque, ma dobbiamo concentrarci anche sui suoi comagni di nazionale, non solo su di lui".