Come riferisce Sky Sport, Allegri ha in mente un piano specifico per Arkadiuszil centravanti polacco dovrebbe partire dalla panchina questa sera contro la Salernitana, per rifiatare in vista della sfida di Champions League contro il Benfica. Allegri sembra dunque orientato a ripetere anche contro i portoghesi l'esperimento già visto a Parigi, ovvero il polacco in coppia con Vlahovic.