di Francesco Guerrieri

Dal campo alla panchina: BBC copia e incolla. Piccola modifica: mettere Buffon al posto di Bonucci. Sì, perché Leo è l'unico di quella difesa che è ancora in campo. Giorgio Chiellini starà fuori per sei mesi per infortunio, il portiere è tornato in bianconero per fare il vice di Szczesny e Barzagli sta studiando per diventare allenatore.



IN ARRIVO BARZAGLI - Nuova vita, nuova BBC. Tutti con un anno in più, ma un minimo comun denominatore: la Juventus. Come sempre. Quei colori bianconeri che fanno da sfondo a una sigla che rappresenta una delle difese più forti d'Europa, l'unico in questo momento fuori dall'orbita Juve è Andrea Barzagli, che dopo aver chiuso la carriera in bianconero ha seguito il corso a Corverciano e presto potrebbe entrare nello staff di Maurizio Sarri.



CHIELLO KO - Chiellini è colonna e leader della difesa della Juventus. C'era prima della BBC e anche quando i tre si sono allontanati con la cessione di Bonucci al Milan. Re Giorgio era lì al centro della difesa bianconera, sempre e comunque. Questa stagione è iniziata come peggio non poteva: lesione al crociato e arrivederci a marzo 2020, più o meno. Ma Chiellini non lascia la squadra da sola nemmeno un attimo, non è da lui: e così il difensore sarà presente in panchina in tutte le gare allo Stadium e, quando riuscirà, anche nelle trasferte.



GIGI IL VICE - Vicino a lui Gigi Buffon, prima alternativa a Wojciech Szczesny. Più di un vice, un modello per tutti in casa Juventus. Il portiere ha deciso di tornare in bianconero dopo una sola stagione al Psg. Questione di cuore, l'amore per il club ma soprattutto per la sua famiglia, che ora finalmente può coccolarsi da vicino dopo un anno di lontananza. Futuro? Ancora tutto da scrivere. Nel contratto non ci sono clausole per un Buffon in giacca e cravatta, ma Gigi sta già iniziando a studiare da dirigente per poter rimanere alla Juventus anche dietro alla scrivania. Dal campo alla panchina, la nuova BBC prende forma.