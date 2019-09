. Piangono, potrebbe sembrare all'apparenza, visti i numeri del passivo degli ultimi dodici mesi e, ancor più, quelli dell'indebitamento netto. Sono cifre in aumento, rispetto alla scorsa stagione, ma che non possono non confrontarsi con i ricavi in netta crescita: due dati che vanno di pari passo quasi, dimostrando come gli investimenti (che generano parte del debito) stiano però dando i loro frutti (ecco l'aumento dei ricavi).Sono 39,9 i milioni di perdita dell'esercizio nell'anno lavorativo appena chiuso (30 giugno 2019).. Parte delle responsabilità, sono dovute all'aumento dei costi operativi (inclusi gli stipendi, ovviamente), saliti di 75,2 milioni nell'anno (458,5 al totale). Le voci positive però,: l'aumento del 23% ha portato i milioni di incasso da 504,7 a 621,5 , dimostrando che il patrimonio netto della società sia comunque virtuoso (31,2 milioni di euro) sebbene in calo dinnanzi ai dati dello scorso anno (-56,7%), come dimostra la tabella qui sotto (fonte Juventus.com).