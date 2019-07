"Ci siamo visti, mi ha fatto un'ottima impressione. Credo sia stata quella che ha dato a tanti nel giorno della conferenza", parole e musiche di Gianlugi, intervistato ai margini della presentazione del nuovo store della Juve ( qui trovate l'intervista integrale ). Che sì, tra le parole e l'emozione per il ritorno, ha svelato un aspetto importante: tra i primi incontri da tecnico bianconero, Sarri ha avuto modo di vivere un faccia a faccia discretamente importante. E cioè quello con Gigi, oggi ufficialmente della Juventus, ma ormai da settimane in orbita e investito del potere di rappresentare un gruppo storico. Un'ottima impressione, ecco il primo approccio. Magari con qualche chiacchierata anche sul minutaggio da concedere all'ex capitano: una decina di partite - come si racconta - tra Serie A e Champions League.