Ci vuole la firma. Sulla partita e sul contratto. Paulopuò vivere giorni chiave. Intanto questa sera, con un graffio al Milan che potrebbe dire tanto anche sul futuro prossimo della Juventus. Poi sulla questione contratto: secondo Tuttosport, ogni giorno sembra essere buono per l'annuncio fatidico.Da dieci settimane si è tornati al lavoro per il prolungamento del numero dieci e vice capitano della Juventus. Venerdì c'è stato un altro contatto tra le parti:La prossima settimana si può chiudere, stavolta davvero. E per cinque anni, così come voleva Paulo. Dybala è al centro del progetto, nessuno l'ha mai messo in dubbio.