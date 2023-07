Niente partita per la Juve; il primo "impegno" sul campo in tournée, Dusan l'ha passato a bordocampo a guardare i compagni e a "giocare" con il pallone di football americano. Se si fosse disputato il match con il Barcellona quindi, il serbo non sarebbe stato a disposizione. Il motivo l'ha spiegato Massimiliano Allegri: " Vlahovic va gestito, è reduce dalla pubalgia e lo stiamo preservando perché arrivi al meglio all’inizio della stagione". Resta da capire con quale maglia visto che nonostante i dubbi fisicUn'estate fa il giocatore pensava di aver superato i problemi di pubalgia che lo avevano condizionato nel finale della stagione 2021/20222. In realtà poi ci ha dovuto convivere per tutto l'anno, dovendosi fermare per più mesi e non potendo probabilmente mai dare il meglio di sé. In un anno è cambiato tutto tra la Juve e Vlahovic; adesso il giocatore può partire per una cifra "irrinunciabile", come ha detto Giuntoli, anche se forse basterebbero secondo70-80 milioni di euro.Tra l'incognita fisica e il futuro incerto, Dusan sta vivendo un'estate particolare, nonostante l'affetto dei tifosi sia sempre molto presente. Tornando sul problema della pubalgia, si legge, "in un certo senso ha imparato a convincerci. Ora il dolore è passato ma è consapevole che potrebbe ripresentarsi da un momento all’altro, senza preavviso, come è già successo. D’accordo con i medici e i preparator, ma conta di esserci contro il Milan nell'amichevole del 28 luglio".