La Juventus scenderà in campo sempre più spesso alle ore 15 nelle prossime settimane. Infatti, nelle trasferte contro Fiorentina (14 settembre), Lecce (26 ottobre) e Atalanta (23 novembre) e in casa con Spal (28 settembre) e Udinese (15 dicembre), i bianconeri giocheranno a quell'ora, oltre al lunch match delle 12.30 del 1° dicembre contro il Sassuolo all'Allianz Stadium. Il motivo? Espandersi nel mercato asiatico, con partite visibili in televisione in prima serata in Indonesia, alle ore 20, in Cina, alle 21, e in Corea del Sud, alle 22.