Derthona come la terra di mezzo, tra mare e terra, una metafora che accompagna la giovane carriera di, originario proprio della cittadina in provincia di Alessandria. Tanto per cominciare, si trova a metà – circa -, tra Genova e Torino, due snodi principali del percorso della punta. Il capoluogo genovese, sponda rossoblù, che lo nota e lo accoglie tra i campi di Begato, dove gioca il settore giovanile del Grifone. E poi la Juventus, che lo preleva e lo riporta in Piemonte, a Torino o, meglio, a Vinovo.Tra desto e sinistro. Nicolò Turco è abile a calciare con entrambi i piedi, e questo non è certo un dettaglio, soprattutto a livello giovanile. Tra tecnica e fisicità: è capace di mettere in campo caratteristiche diverse, che ne fanno un calciatore moderno, che può svolgere compiti diversi nell’arco della partita e gli permette di avere diverse frecce nel suo arco. Tra il furore dei 17 anni e la professionalità richiesta dal club bianconero: qualche intemperanza di troppo, ma è un fattore su cui sta lavorando e su cui, con il tempo, si può migliorare tanto.Le qualità ci sono, indiscusse e indiscutibili. Questa, la sua prima stagione da protagonista con la maglia della Juventus Primavera, e i numeri sono stati da subito dalla sua parte.. Nella competizione europea, ha timbrato il cartellino contro tutte e tre le sfidanti della fase a gironi: Malmo, Zenit e Chelsea. In campionato, ha messo le cose in chiaro da subito, segnando alla prima uscita contro la Fiorentina: partita vinta 2 a 1.. Occhi puntati, quindi, sugli sviluppi dell’attaccante. Nella seconda parte di stagione, ci sarà da divertirsi.