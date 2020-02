Your browser does not support iframes.

La Serie A si è dimezzata per via del Coronavirus, così, tra le polemiche del calcio non giocato, c'è stato spazio anche per quello giocato. Ed il campo ha dato il suo verdetto, con la Lazio di Simone Inzaghi che si godrà una settimana (e forse di più) da sola al comando del campionato. "Tre le due litiganti gode la Lazio" titola per l'appunto Tuttosport, con le immagini dei biancocelesti a rubare la prima pagina. "Soli", invece, è il titolo de Il Corriere dello Sport, che ancora offre la copertina alla squadra di Inzaghi. Un salto anche in Spagna: prime pagine dedicate, ovviamente, al Clasico, con Real Madrid e Barcellona che si incontreranno domani sera per la più importante delle sfide in Liga.