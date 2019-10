Quando una vittoria ti fa entrare nella storia della Champions. Non è successo al Bayern Monaco, che nell'ultimo turno ha vinto 7-2 contro il Tottenham (quattro gol di Gnabry) che però non è bastato per entrare nel libro dei record. Ci sono riusciti, invece, sia la Juventus che Cristiano Ronaldo. Nel video qui sotto la Top 5 delle vittorie più ampie della Champions.