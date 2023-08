Pogba punta dritto a Udinese-Juventus, con la speranza di poter essere inserito nell'elenco dei convocati che si giocheranno i primi tre punti della stagione. Una convocazione non certa, soprattutto per la volontà di Allegri di non rischiare il giocatore se non al meglio della condizione. Nel caso non ci fosse alla Dacia Arena, allora i tifosi bianconeri lo rivedrebbero quasi sicuramente contro il Bologna per la seconda giornata di campionato.