La Juve gioca su più tavoli per trovare il centravanti della prossima stagione. Da una parte c'è Dzeko col quale c'è accordo totale, ma finché la Roma non trova un sostituto non lo lascia partire; dall'altra Luis Suarez, che deve prima svincolarsi dal Barcellona e sta trattando la buonuscita per liberarsi a zero. Appena una delle due situazioni si sbloccherà, la Juve avrà il nome del prossimo attaccante. Sono loro i due nomi forti per completare il reparto con Ronaldo e Dybala, sullo sfondo Edinson Cavani e Alvaro Morata.



L'ITER DA SEGUIRE - Il nodo legato all'arrivo di Suarez però non è soltanto l'accordo che il giocatore deve trovare col Barça per andarsene gratis; l'altro problema è il suo status da extracomunitario, perché la Juve ha già riempito i due slot a disposizione con gli arrivi di Arthur e McKennie. Per essere tesserato l'attaccante deve prendere il passaporto comunitario come hanno già la moglie - originaria dell'Italia - e i figli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "la prossima settimana dovrà passare un esame di italiano di livello B1, e a quel punto potrà essere chiuso formalmente il dossier al Consolato italiano di Barcellona, che spedirà l'incartamento al Viminale. Da Roma dovrà arrivare il definitivo nulla osta e solo a quel punto il Pistolero potrà giurare davanti al tricolore e alla Costituzione".



RIFORMA SALVINI - Un iter decisamante più lungo rispetto al passato, quando l'esame di lingua non serviva. Ad ampliare i termini è stata la riforma del dicembre 2018 del ministro degli Interni Matteo Salvini: ora allo Stato servono fino a 4 anni per dare l'ok e fino ad altri 180 giorni per giurare. Tempi stretti e una lunga lista d'attesa, ma la pratica dell'attaccante era già aperta da un anno e mezzo: ferma e priva di documenti, ora però è partita una corsa contro il tempo che potrebbe consegnare il passaporto comunitario al giocatore. Se dovesse concludersi tutto senza intoppi, la Juve è pronta a piazzare il colpo Suarez.