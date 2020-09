Tra la Juve e Dzeko ci si mette... la Fiorentina. Già, perché il futuro del bosniaco è legato al possibile trasferimento di Milik alla Roma, ma sul polacco è tornato l'interesse dei viola: secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta sondando il terreno per Castrovilli (che piace anche alla Juve), e l'idea sarebbe quella di mettere in piedi uno scambio con Milik. L'affare con la Roma è in stand by perché i club non trovano l'intesa, la Juve ha accordo totale con Dzeko ma finché i giallorossi non trovano il sostituto non lo lasciano partire. E ora, su Milik, c'è anche la Fiorentina.