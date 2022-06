Di necessità, virtù. La Juve si muove non solo per colmare le lacune tra addii già scritti e ancora da scrivere, ma anche per racimolare un gruzzoletto che permetta di immaginare un calciomercato differente, soprattutto nei ruoli apicali. Se per i giovani andranno fatte alcune valutazioni specifiche - che raccontiamo qui -, la "grana" Demiral in questo momento va gestita. Anche con discreta priorità.



15 GIORNI PER DECIDERE - L'Atalanta ha ancora due settimane per sondare il mercato, per capire e immaginare un futuro con Merih nerazzurro e poi chissà cos'altro. Tradotto: la Dea vorrebbe prenderlo e poi rivenderlo, come fosse un fondo d'investimento. Ogni giorno che passa, Demiral si allontana sempre più da Bergamo. Del resto, sarebbe molto più semplice venderlo per la Juventus. Quantomeno per il prezzo del cartellino: i bianconeri si accontenterebbero della stessa cifra pattuita con i nerazzurri.



OCCHIO AL NAPOLI - Di necessità, virtù: non è un detto banale, a ripensarci. La Juve potrebbe riutilizzare Demiral sul mercato per arrivare al difensore che sogna per il post Chiellini. L'idea viene facile, veloce, immediata: il turco piace al Napoli, che vorrebbe sostituire Koulibaly con un giocatore d'esperienza e comunque futuribile. Che possa entrare in un possibile affare tra le parti? Ancora presto. Almeno, si ragiona su volontà certificate.