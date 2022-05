Dopo una stagione conclusa senza conquistare alcun trofeo, in casa Juve si può dire con certezza che il periodo di rivoluzione è cominciato già da diverse settimane. Sono state infatti portate quasi a compimento le trattative che portano Paul Pogba e Angel Di Maria all'ombra della Mole e altre invece, che potrebbero delinearsi ulteriormente nel giro dei prossimi giorni. Una di quelle che sta prendendo piede da qualche ora è legata a quello che potrebbe essere l'ennesimo colpo proveniente da Firenze e che, sicuramente genererà un frastuono assordante, soprattutto dalle parti dell'Arno.



ASSALTO IN VISTA - Il riferimento va al centrocampista della Fiorentina, Torreira. Ricordiamo che il suo cartellino è di proprietà dell'Asrenal ma i Viola hanno la possibilità di esercitare il diritto di riscatto. Quel che però preoccupa il club gigliato, sono i rapporti non idilliaci con Italiano e le sue continue attese nell'apporre la propria firma sul contratto. Ecco che qui entra in scena la Juve, disposta ad offrire una cifra vicina ai 15 milioni di euro per accontentare le pretese economiche dei Gunners e circa 3 milioni a stagione per l'uruguaiano. Resta però da capire innanzitutto, quali siano le reali volontà di Torreira, dopodichè bisognerà battere anche la forte concorrenza del Napoli, da tempo sulle sue tracce.