Le parole dell'avvocato Mario Stagliano, esperto di diritto sportivo, ai microfoni di TorinoGranata.it a proposito della non-partita Lazio-Torino: "Qualcuno ha richiamato i precedenti relativi alla gara Juventus-Napoli e, invece, secondo me siamo in un altro ambito. In quel caso specifico sia il provvedimento del giudice sportivo sia quello in appello della Corte sportiva d’appello in qualche maniera insinuavano che in qualche modo il Napoli avesse indotto l’Asl a vietargli la trasferta a Torino e su questo presupposto il giudice sportivo aveva emesso un comunicato durissimo confermato quasi integralmente dalla Corte sportiva d’appello. Il Coni aveva poi spazzato via questa possibile interpretazione. Nel caso del Torino, secondo me, quando il giudice sportivo si pronuncerà venerdì, perché l’ultima partita di questo turno di campionato si disputa questa sera per cui il comunicato del giudice sportivo ci sarà appunto venerdì, e potendo decidere solo ed esclusivamente sulla base dei documenti che gli arriveranno dal direttore di gara e dagli ispettori della Lega adotterà il provvedimento del 3 a 0 a tavolino, anche perché martedì c’è stato il provvedimento di conferma dell’obbligatorietà di disputare la partita da parte del Consiglio direttivo della Lega. In questo caso, però, a differenza di quello che successe per Juventus-Napoli ho motivo di ritenere che nel momento in cui il Torino inoltrerà ricorso con tutta la documentazione relativa al provvedimento dell’Asl, venendo meno anche la possibile insinuazione del comportamento in qualche modo induttivo da parte del Torino, già la Corte sportiva d’appello, anche in considerazione del precedente caso Juventus-Napoli giudicato dal Coni possa già ribaltare il provvedimento, che a mio modo di vedere verrà adottato dal giudice sportivo, ed ordinare la ripetizione della gara ove questo non dovesse succedere non vi è dubbio che il Coni a distanza di un paio di mesi non si potrà rimangiare un provvedimento sullo stesso argomento adottato poco tempo fa. Per cui o in grado d’appello o in quella che viene considerata la Cassazione dello sport credo che la partita Lazio-Torino andrà disputata".