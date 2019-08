Maurizio Sarri ha parlato così della Joya nella serata di sabato, dopo l'amichevole persa contro l'Atletico Madrid: "Con lui ci posso anche parlare, poi c'è il mercato che va in una certa direzione e quello che dico io conta zero. Sei vanno tagliati, dipende dal mercato". Il tecnico bianconero, insomma, ha messo in chiaro il fatto che, fosse per lui, la Joya non si muoverebbe da Torino. Dybala fa parte di quelleche Fabio Paratici deve per forza di cose concludere, per questioni die per il fatto che, in questo momento, la rosa bianconera ha troppi esuberi per potersiper la prossima Serie A e Champions League. Nel caso in cui, però, sia Gonzaloche Mariodovessero trovare una nuova destinazione entro il prossimo 2 settembre, però, non è da escludere la permanenza della Joya a Torino.l vero problema è, però, che il tempo stringe e il numero 10 bianconero ha almeno due pretendenti agguerrite per il suo acquisto, al contrario del connazionale argentino e del croato. Come vi abbiamo raccontato questa mattina , il, per valutare un eventuale accordo tra le parti. Parigi è una destinazione più gradita rispetto al Manchester United e questo semplifica l'operazione anche ai bianconeri, mentre l'resta alla finestra per la Joya. Beppe Marotta lavora a uno scambio alla pari con Mauro, che però non piace a Paratici: i nerazzurri restano un'ipotesi remota per il talento juventino. Da Agnelli a Nedved: fare affari con la banda Zhang non è al momento contemplato.