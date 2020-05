Ci sarà senz'altro un tasto tra i preferiti, che collega il numero di telefono di Fabio Paratici a quello di Gianluca Petrachi. Un tasto scelto probabilmente un anno fa, quasi, quando i due direttori sportivi di Juventus e Roma si sono messi a discutere lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Un affare proficuo per entrambe, specialmente in tempi in cui il bilancio è uno spettro che si aggira, ciclicamente, in ogni sede societaria. Così, ecco il famoso scambio di plusvalenze, un neologismo quasi, inventato proprio in quei tempi e che oggi, con le stesse parti in causa, potrebbe ripetersi.



In realtà, non tutti i nomi sanno d'affare. Qualcuno in questione, specialmente sponda Juve, fa gola per davvero. Ridurre il talento di Nicolò Zaniolo ad una semplice trattativa per sistemare i conti, sarebbe irrispettoso per il giocatore quanto per la Roma stessa. Poi, come riporta Calciomercato.com, ci sono sogni che sono rimasti nel cassetto ancora dall'anno scorso, e che per giovane età potrebbero restare tali ancora un anno: la Juve, infatti, non ha smesso di inseguire Alessio Riccardi, talento classe '01 della Primavera giallorossa. Lo scorso anno, in un possibile scambio con Higuain, lo stesso Riccardi fece muro, giurando fedeltà alla Capitale che lo ha cresciuto, ma quest'anno, con un coronavirus di mezzo e una necessità di profitto stringente, non è detto che la Roma spinga per ottenere una plusvalenza netta.



Per questo, però, la Juventus dovrà mettere sul piatto alcune contropartite. Passato il treno Higuain, i nomi che possono allettare la Roma potrebbero essere quelli di Federico Bernardeschi o Daniele Rugani, ma anche dei "rientranti" Mandragora e Romero. Se non altro, perché ai bianconeri interessano anche Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e, si vocifera, anche Gianluca Mancini. Certo, si dovrà scegliere, altrimenti fanno prima a scambiarsi le magliette le due società, ma sicuramente è un bel fronte sul quale appoggiarsi se altrove, il mercato, non riuscirà a dare risposte.