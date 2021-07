Dopo la vittoria dell'Europeo l'Italia è sbarcata stamattina a Roma dove oggi continuerà la festa iniziata ieri sera a Wembley. Gli Azzurri sono all'Hotel Parco dei Principi dove hanno dormito durante le gare giocate all'Olimpico, lì faranno il pranzo alle 14 in attesa di essere accolti in Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. Intanto, in queste ore hanno avuto una visita speciale da parte di: l'allenatore della Juventus era a Roma ed è andato a trovare Chiellini e compagni per congratularsi di persona.