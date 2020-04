1









Il destino di Rolando Mandragora è ancora in bianconero. Non all’Udinese, ma alla Juventus, che eserciterà il diritto di recompra pari a 26 milioni di euro per riportare il centrocampista alla Continassa. A quel punto, secondo quanto riporta Tuttosport, l’ex Genoa, Pescara e Crotone verrà valutato da Maurizio Sarri, che deciderà sulla sua permanenza futura. Infatti, Madragora può risultare, ancora una volta, una pedina importante sul mercato: piace alla Roma, con cui si è vociferato uno scambio con Cristante, mentre il direttore dell’area tecnica bianconera Fabio Paratici potrebbe offrirlo alla Fiorentina per arrivare a Castrovilli.