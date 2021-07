Dopo la festa per la vittoria dell'Europeo, la testa della Nazionale è già proiettata al Mondiale in Qatar. Tante certezze e qualche dubbio per l'Italia che sarà, nella quale una delle incognite è quella del capitano. Il difensore della Juve rinnoverà fino al 2022 con i bianconeri ma non è ancora sicuro di giocare il Mondiale. In questo mese e mezzo ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale anche per la Nazionale, Bonucci ha detto che proverà a convincerlo m dipenderà tutto dalle sue condizioni fisiche nella prossima stagione, dove sulla carta dovrebbe essere la prima alternativa alla coppia Bonucci-De Ligt.