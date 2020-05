La Juventus non ha perso le tracce, l'Inter continua a chiedere informazioni. Eppure, il futuro di Federico Chiesa alla Fiorentina resta ancora incerto, complice soprattutto la valutazione che ne fanno gli uomini di Rocco Commisso. Il giocatore, come riporta Calciomercato.com, costa tra i 60 ed i 70 milioni di euro, un prezzo troppo alto, specialmente dopo l'emergenza coronavirus. Così, in attesa di capire anche le sirene della Premier quanto possano risuonare forte, Chiesa resta in dubbio su dove sarà la prossima stagione.