La Juventus ci ha fatto un pensierino, l'Inter anche qualcuno in più. Il futuro di Allan, però, non sembra essere in Italia. Sicuramente, il brasiliano dovrebbe lasciare Napoli, vista la rottura con l'ambiente durante questa stagione. Come riporta Il Mattino, però, la destinazione che più gradirebbe Allan non sono né i bianconeri né i nerazzurri, quanto l'Everton di Carlo Ancelotti. L'allenatore emiliano, che fino a pochi mesi fa lo ha allenato all'ombra del Vesuvio, sta spingendo affinché le Toffees facciano la loro mossa per acquistarlo.