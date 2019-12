Aaron Ramsey oggi compie 29 anni. Il centrocampista gallese è arrivato in estate a parametro zero dall'Arsenal, che ha lasciato dopo un'esperienza del tutto positiva in Premier League con la maglia dei Gunners. Questi primi mesi in bianconero hanno confermto le premesse attese fin dal suo arrivo. Ramsey ha un talento sconfinato, è in grado di ricoprire diversi ruoli, ha giocate e inserimenti importanti nel proprio repertorio, sa segnare, come dimostrano i 65 gol in Inghilterra, e fare assist. Il tutto, però, è condito da problemi fisici in abbondanza, già quattro di diversa natura da inizio stagione, tra sovraccarichi muscolari, adduttori e lombalgia. Insomma, se riesce a mantenersi in forma ideale, Ramsey è un fattore, altrimenti la Juventus ha un problema. IL FUTURO - Sì, perché Ramsey rappresenta un'alternativa di qualità a centrocampo e Maurizio Sarri non dispone, in questo senso, di grande varietà. Tanto che l'idea del tecnico bianconero è quella di schierarlo molto più spesso da mezzala piuttosto che da trequartista d'ora in avanti, sia per dargli maggiore spazio in campo anche con il tridente pesante, sia per questione di necessità, dopo i tanti infortuni che hanno colpito il centrocampo e dopo la squalifica di tre giornate inflitta a Rodrigo Bentancur. Quel che è certo è che, al contrario di Adrien Rabiot - l'altro parametro zero arrivato in estate - la Juventus crede in Ramsey e il suo futuro sarà a Torino. Nella speranza che il 2020 porti con sé meno infortuni e più serenità, per dimostrare il proprio valore.