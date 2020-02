Maurizio Sarri ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Spal. Una gara delicata, specialmente perché arriva prima del Derby d'Italia contro l'Inter. Ecco cosa ne pensa Sarri, sulle possibilità di schierare una formazione anche guardando alla sfida contro i nerazzurri: "Diffidati? Penso di no, penso che valuteremo solo in relazione alla partita di Ferrara, sono tutti calcoli che troppo spesso in passato ho visto saltare per aria, pensiamo a domani senza secondi pensieri. Pjanic sta piuttosto bene, ieri ha svolto un buon allenamento anche se non con il gruppo, però un allenamento piuttosto sostanzioso senza ripercussioni. Gonzalo ha ancora mal di schiena, vediamo oggi se le situazioni migliorano. Sembra più avanti Pjanic in questo momento".