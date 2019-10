Tra il Milan e Luciano Spalletti si è messo di mezzo... Beppe Marotta! Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere stato l'amministratore delegato dell'Inter, ex direttore generale della Juventus, a forzare il mancato accordo per la rescissione del contratto dell'ex allenatore nerazzurro per non farlo approdare sulla panchina rossonera. E ora il favorito per prendere il posto di Marco Giampaolo è Stefano Pioli, che a sua volta è un ex Inter.