"Un dubbio in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco" aveva detto Allegri in conferenza stampa. E la sorpresa, o "l'allegrata" per usare un termine ormai presente nel linguaggio bianconero, potrebbe arrivare proprio nel reparto offensivo. No,. L'italiano è entrato per pochi minuti contro la Cremonese e non gioca titolare da oltre un mese e mezzo (Verona, 1 aprile), dove tra l'altro trovò il gol decisivo.Allegri è fortemente tentato da questa soluzione e, scrive il Corriere dello Sport, prenderà una decisione definitiva verso l'ora di pranzo. Dietro questa scelta ci sarebbe un piano ben preciso, ovvero puntare sulla capacità di attaccare la profondità che ha Moise. Una caratteristica che non è il piatto forte di Milik e che invece avrebbe Vlahovic, apparso però in difficoltà nelle ultime due partite.