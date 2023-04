Qualcuno è stato solo di passaggio, altri come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Matias Soulé, e poi anche Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante nello spogliatoio. In totale, comunque, sono- un progetto che rappresenta ancora un unicum in Italia -, con la "svolta" che di fatto si è verificata proprio nella stagione in corso, dopo cinque anni di grande lavoro verso una sempre maggiore continuità interna.Tra di loro c'è anche Nicolò, centrocampista classe 2000 che proprio oggi si è ritagliato una grande soddisfazione con la maglia del, la formazione neo-promossa in cui è approdato sul finire della sessione estiva di mercato dopo il debutto con i bianconeri nella prima giornata di campionato, contro il Sassuolo: per lui poche ore fa è arrivato il, siglato al 56' del match contro l'e valso la momentanea rimonta biancorossa, prima del 2-2 finale.Una rete che può valere tanto anche in vista della prossima stagione, benché il suo futuro sembri ormai già scritto: la Juve, infatti, ha deciso di riportare il suo "gioiello" a casa, per affidargli il posto a centrocampo che finora è stato di Leandro, grande delusione del mercato e di fatto già con le valigie in mano, destinazione Paris Saint-Germain (e poi chissà). Rovella, al di là del gol di oggi, ha finora disputato un'ottima stagione al Monza, convincendo Massimilianoe gli osservatori della Juve per costanza nella crescita e nel rendimento. Una rete poi, in casi come questi, non può che aiutare.