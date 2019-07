di Alessio Salerio

Il futuro di Joao Cancelo resta tutto da definire. Il suo possibile passaggio al Manchester City sembrava ormai a un passo, ma il club inglese non ha intenzione di sborsare i 60 milioni di euro richiesti dai bianconeri, che a loro volta non sono interessati a una contropartita come Danilo. Trattativa arenata, dunque, per il momento e il Bayern Monaco si è inserito con prepotenza, per provare a soffiare il forte terzino destro ai Citizens in estate. Nella giornata di ieri, poi, dal quotidiano Sport in Spagna è giunta voce che anche il Barcellona stia pensando con interesse a Cancelo, per sostituire Nelson Semedo in caso di partenza verso l'Atletico Madrid.



I SOSTITUTI - La Juventus, in ogni caso, sembra aver scaricato del tutto il terzino portoghese, in accordo con Maurizio Sarri. E ora è alla ricerca di un sostituto in vista della prossima stagione. Il nome di Matteo Darmian, seguito anche dall'Inter, potrebbe rappresentare un'importante alternativa low cost, ma di certo non scalda i cuori dei tifosi. Soprattutto in ottica Champions League servirà un nome di maggior impatto. Elseid Hysaj è in partenza dal Napoli, ma l'Atletico al momento resta in pole, seguito anche dal Manchester United. Se i colchoneros dovessero scegliere Hysaj, per la Juventus potrebbe riaprirsi la pista Semedo proprio con il Barcellona. Il nome più caldo, però, resta quello di Kieran Trippier, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020 con il Tottenham e in partenza per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.