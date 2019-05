di Federico Mariani

Casa, dolce casa o il gusto di una nuova sfida? Il quesito riempie di dubbi la mente di José Mourinho. Lo Special One non vede l’ora di tornare ad allenare dopo il deludente capitolo al Manchester United. La voglia di rivalsa del portoghese è tanta e serve una squadra di ottimo livello per scacciare le voci di chi lo vorrebbe entrato in una fase discendente della sua carriera. Secondo i rumors provenienti dalla Spagna, Mourinho si troverebbe di fronte ad una scelta difficile: meglio tornare ancora al Chelsea, la sua casa calcistica, o tentare l’avventura alla Juventus?



DUBBI – Entrambe le opzioni presentano non poche incertezze. Mou conosce benissimo l’atmosfera di Stamford Bridge, che è stato la sua casa dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015 . Un Chelsea tris sarebbe tanto intrigante quanto rischioso. I Blues rischiano di perdere diversi pezzi pregiati durante il mercato estivo e l’ottimo ricordo di Mourinho tra i tifosi rischia di offuscarsi. La memoria è anche uno degli ostacoli nell’approdo alla Juventus. Il passato da comandante dell’Inter con ripetute frecciate ai bianconeri è un elemento importante. Inoltre, secondo voci inglesi, lo Special One avrebbe manifestato diverse perplessità sul budget del club campione d’Italia.



EFFETTO DOMINO – Sicuramente la sua decisione rischia di risultare fondamentale nel post Allegri. Infatti, Mourinho potrebbe tornare sui suoi passi, accettando la corte bianconera e tornando ad allenare Cristiano Ronaldo a distanza di sei anni. In alternativa, l’approdo del portoghese sulla panchina del Chelsea coinciderebbe con l’addio di Maurizio Sarri. In caso di divorzio dai Blues, l’ex tecnico del Napoli tornerebbe in Italia e la Juve si sarebbe già fatta avanti per valutare la sua disponibilità a diventare il prossimo allenatore della società torinese. Insomma, un vero e proprio effetto domino sulle panchine. C’è la sensazione che molto dipenda da Mourinho. Starà a lui muovere o meno la prima tessera per innescare la rivoluzione. Sempre che la Juve non abbia in mente scenari ben diversi.