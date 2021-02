3









Col rientro imminente dall'infortunio al ginocchio sinistro (col Crotone partirà dalla panchina, poi si vedrà...) Paulo Dybala sta entrando nei tre mesi più importanti non solo della sua stagione, non solo della sua avventura alla Juventus, ma della sua intera carriera. A 27 anni si trova infatti sul crinale nel quale deve capire se è solo un gran giocatore o può consacrarsi come un campione assoluto. E questo dipenderà da cosa farà da qui a maggio, sia sul campo sia al tavolo delle trattative. Già, il numero 10 non solo ha da dimostrare con le sue giocate di poter continuare a essere al centro del progetto tecnico bianconero, ma deve anche risolvere una volta per tutte la sua situazione contrattuale: come ricorda Calciomercato.com, l'offerta di rinnovo da parte del club è di oltre 10 milioni di euro a stagione, che lo renderebbe uno dei 20 giocatori più pagati d'Europa, ma lui ne vuole 15. E ogni giorno che passa senza trovare l'accordo, la Juve vede avvicinarsi lo spauracchio di cedere per forza Dybala per non doverlo poi svendere a gennaio 2022 o, peggio, perderlo a parametro zero qualche mese dopo.