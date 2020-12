Oggi non è soltanto il giorno di Parma-Juventus, ma anche quello dell'interrogatorio di Luis Suarez da parte dei magistrati della Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, che stanno indagando sull'Università per Stranieri del capoluogo umbro (non solo per l'esame farsa del giocatore uruguayano, ma in generale su una condotta illecita dell'ateneo che durerebbe da tempo). Stando a quanto sta filtrando, Suarez ha rilasciato stamattina la sua deposizione interamente in spagnolo e ha ammesso di aver saputo in anticipo le domande del test d'italiano del 17 settembre.