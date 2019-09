Il derby d'Italia è alle porte, macano 9 giorni a Inter-Juventus. Da una parte Conte, dall'altra Sarri: allenatori nuovi di due squadre in rodaggio che arriveranno al big match con l'obiettivo vittoria per mandare un messaggio alla rivale oltre che mettersi in tasca i tre punti.



PIU' E MENO - Secondo La Gazzetta dello Sport, che ha presentato la sfida ai raggi X, Conte ha il vantaggio di gestire una squadra in ottima condizione dal punto di vista fisico e può applicare il turnover senza particolare problemi. La Juventus, però, ha una rosa più forte e Sarri a Brescia potrebbe aver disegnato il modulo vincente per le prossime partite: un trequartista più due punte. CALENDARIO - Prima della gara con i bianconeri, l'Inter affronterà due trasferte a Genova con la Sampdoria e, soprattutto, a Barcellona in Champions. Sarri rimarrà a Torino: allo Stadium arrivano prima la Spal e poi il Bayer Leverkusen.