Prima amichevole, primo test e anche prime indicazioni. Dopo una partita saltata - contro il Barcellona - e qualche allenamento, la tournée negli Stati Uniti della Juventus prende il via anche per una gara vera. Fischio d'inizio alle 4.30 di venerdì 28 luglio. Tutti in campo a Carson, Los Angeles, al Dignity Health Sports Park.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Huijsen, De Winter, Nicolussi Caviglia, Barenechea, Nonge, Iling Jr, Kostic, Soulé, Yildiz, Milik.Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Thei Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Kalulu, Simic, Bartesaghi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Okafor, Romero, Colombo, Chaka Traoré, De Ketelaere.DOVE VEDERLA - La partita tra Juve e Milan, in programma alle ore 4.30 italiane di venerdì 28 luglio, sarà visibile in diretta su Sky e Dazn.