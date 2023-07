Da Juventus.com:



Quando due delle squadre più forti al mondo si incontrano, è sempre un momento speciale. Quando si tratta di Juventus e Los Angeles Lakers, ancora di più. Calcio e basket ai massimi livelli, sport e entertainment.



Un appuntamento speciale che ha preso forma lunedì 24 luglio durante lo Juventus US Summer Tour, per la precisione alle facilities dei Lakers a UCLA. Los Angeles, lo scenario perfetto per un incontro che soltanto un buon sceneggiatore sarebbe riuscito a immaginare.

Paul Pogba e Jaxson Hayes hanno preso il palcoscenico per diventare i protagonisti di un film da sogno. Non soltanto hanno rappresentato due dei brand sportivi più influenti al mondo, ma hanno anche rappresentato valori come la passione per lo sport e l’amicizia.



Oltre al classico scambio di maglia, infatti, si sono messi alla prova in una challenge che ha mescolato calcio e basket (contenuto disponibile sulla pagina YouTube della Juventus). E, fatto degno di nota, hanno condiviso un momento toccante quando Pogba ha mostrato ai fotografi presenti una foto di loro due risalente a quattro anni fa, durante il rookie year di Hayes.



Il tour della Juventus negli USA continua, stay tuned…